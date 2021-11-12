Польша опровергла прорыв границы. Мигранты прошли вдоль забора в стихийный лагерь

Министерство обороны Польши опровергает факт утреннего прорыва границы в районе приграничного перехода "Кузница". Группа мигрантов прошла вдоль забора в стихийный лагерь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Польши
"Мигранты пересекли пограничный переход в "Кузнице" на белорусской стороне. Они были сдержаны польской армией, пограничной службой и полицией. Группа пошла вдоль забора", - говорится в сообщении.
Как отмечают белорусские СМИ, мигранты все-таки не дошли до польской территории и двинулись вдоль заграждения в лагерь. По данным пограничников Беларуси, зафиксировано перемещение многочисленной группы нелегалов вдоль государственной границы к стихийному лагерю.
Напомним, ранее белорусские СМИ сообщили о якобы прорыве польской границы в этом районе.
Отметим, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на фоне миграционного кризиса заявил, что Киев построит "стену" на границе Беларуси и России на 1000 километров.