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Пожары в Чернобыле и Житомирской области продолжаются: карта

Новости » Происшествия     21.04.2020 - 16:48
Пожары в Чернобыле и Житомирской области продолжаются: карта
Фото: тушение пожаров (dsns.gov.ua)

Продолжается тушение локализованных очагов

По состоянию на 21 апреля продолжаются пожары в Чернобыльской зоне и Житомирской области. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что на 14:00 пожары в Житомирской области тушат на территории Овручского лесхоза, а также в районе сел Жолудевка и Журба, где возгорание локализовано. Также локализован пожар на территории Словечанского лесхоза.

"Продолжаются работы по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины внутри локализованных участков", - говорится в сообщении.

В Чернобыльской зоне тушат пожары на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию трех очагов в районе сел Розсоха, Кривая Гора, Рудьки и Буряковка.

"Угрозы объекту "Укрытие", хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам Зоны отчуждения нет", - говорится в сообщении.

Пожары в Чернобыле и Житомирской области продолжаются: карта

Фото: карта пожаров в Житомирской области и Чернобыльской зоне (dsns.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне ликвидирован один из очагов пожара в районе поселка Корогод.

Опубликованы фото и видео последствий пожара в Чернобыльской зоне
Новости Украины ЖитомирпожарЧернобыль
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