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Польша ограничила международное авиасообщение, в том числе с Украиной

Новости » Общество     17.06.2020 - 14:22
Польша ограничила международное авиасообщение, в том числе с Украиной
Фото: аэропорт (flickr)

Ограничение будет действовать до 30 июня

Правительство Польши приняло решение ограничить международное авиасообщение в стране с 17 июня. В связи с распоряжением рейсы из Украины оказались под запретом.

Об этом сообщает avianews.

Ограничение на международное авиасообщение будет действовать до 30 июня.

Под запрет попали рейсы из всех стран, кроме членов Европейского союза, Швейцарии, Норвегии, Исландии. При этом отдельно указано на запрет авиарейсов из Великобритании и входящих в состав ЕС Швеции и Португалии.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС и Шенгенской зоны продлить запрет на въезд граждан третьих стран до 30 июня. Однако ограничение может быть продлено.

Напомним, лоукостер Wizz Air отменил семь рейсов, включая в Польшу.

Ранее рейсы были перенесены из аэропорта "Киев" в аэропорт "Борисполь".

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Wizz AirУкраинаПольшатуризмавиа
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