Польща обмежила міжнародне авіасполучення, у тому числі з Україною

Обмеження буде діяти до 30 червня
Уряд Польщі ухвалив рішення обмежити міжнародне авіасполучення в країні з 17 червня. Згідно з розпорядженням рейси з України опинилися під забороною.
Про це повідомляє avianews.
Обмеження на міжнародне авіасполучення буде діяти до 30 червня.
Під заборону потрапили рейси з усіх країн, окрім членів Європейського союзу, Швейцарії, Норвегії, Ісландії. При цьому окремо вказано на заборону авіарейсів з Великобританії і входять до складу ЄС Швеції та Португалії.
Раніше Єврокомісія рекомендувала країнам ЄС і Шенгенської зони продовжити заборону на в'їзд громадян третіх країн до 30 червня. Однак обмеження може бути продовжений.
Нагадаємо, лоукостер Wizz Air скасував сім рейсів, включаючи Польщу.
Раніше рейси були перенесені з аеропорту "Київ" у аеропорт "Бориспіль".
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Автор: РБК-Україна