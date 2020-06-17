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Польща обмежила міжнародне авіасполучення, у тому числі з Україною

Новини » Суспільство     17.06.2020 - 14:22
Польща обмежила міжнародне авіасполучення, у тому числі з Україною
Фото: аеропорт (flickr)

Обмеження буде діяти до 30 червня

Уряд Польщі ухвалив рішення обмежити міжнародне авіасполучення в країні з 17 червня. Згідно з розпорядженням рейси з України опинилися під забороною.

Про це повідомляє avianews.

Обмеження на міжнародне авіасполучення буде діяти до 30 червня.

Під заборону потрапили рейси з усіх країн, окрім членів Європейського союзу, Швейцарії, Норвегії, Ісландії. При цьому окремо вказано на заборону авіарейсів з Великобританії і входять до складу ЄС Швеції та Португалії.

Раніше Єврокомісія рекомендувала країнам ЄС і Шенгенської зони продовжити заборону на в'їзд громадян третіх країн до 30 червня. Однак обмеження може бути продовжений.

Нагадаємо, лоукостер Wizz Air скасував сім рейсів, включаючи Польщу.

Раніше рейси були перенесені з аеропорту "Київ" у аеропорт "Бориспіль".

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Wizz AirУкраїнаПольшатуризмавиа
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