Польша назвала Беларусь "турбюро для нелегалов" и пригрозила санкциями

"Это атака на общие границы ЕС абсолютно организованным способом. Если процедура привлечения мигрантов, можно сказать - коммерческих туристов, из разных точек мира продолжится, я думаю, что не только Польшу, но и все страны ЕС убедит идея наложения дальнейших санкций на Минск", - заявил глава МИД Польши.

Он отметил, что в данном случае не может быть и речи о "спонтанной, отчаянной попытке спастись от деспотичного политического режима или попытке попасть в лучший мир, где мечты могут быть реализованы".

"Это чистейший бизнес, организованный белорусским государством, которое играет роль большого туристического агентства, которое организует все, начиная от посадки на самолет в разных точках мира, заканчивая доставкой до белорусско-литовской границы, с указанием, где и когда эффективно пересечь эту границу. Это сложные, циничные действия", - подчеркнул Рау.

Он добавил, что вопрос о том, какими будут эти санкции, остается открытым.

"Обсуждение этой темы уже началось. До сих пор никто не ставил под сомнение законность потенциальных санкций". - заключил министр.