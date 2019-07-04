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Польша и НАТО подписали соглашение в сфере кибербезопасности

Новости » Политика    04.07.2019 - 19:41
Польша и НАТО подписали соглашение в сфере кибербезопасности
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Соглашение предусматривает постоянное сотрудничество в сфере киберзащиты

Польша и НАТО подписали первое соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Документ подписали заместитель министра обороны Томаш Здзикот и помощник генерального секретаря НАТО по вопросам новых угроз безопасности Антонио Миссироли.

Соглашение предусматривает постоянное сотрудничество в сфере киберзащиты, в частности создание круглосуточных контактных пунктов и общий ответ на инциденты.

Соглашение является правовой основой для возможного использования НАТО команд быстрого реагирования в случае угрозы в киберпространстве. Она также определяет сферы сотрудничества, в которых Альянс может поддержать Польшу.

Благодаря соглашению Польша будет принимать участие в разработке систем раннего предупреждения об угрозах в киберпространстве, также сможет рассчитывать на советы экспертов НАТО и сотрудничество с промышленностью вооружений в этой сфере.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит помогать Украине. По словам генсека НАТО, более 40 млн евро выделят на кибербезопасность и медицинскую реабилитацию.

Кроме того, НАТО планирует запустить новый военный командный центр, способен сдерживать кибератаки. Центр должен быть полностью укомплектован и функционален в 2023 году.

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