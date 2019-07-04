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Польща і НАТО підписали угоду в сфері кібербезпеки

Новини » Політика    04.07.2019 - 19:41
Польща і НАТО підписали угоду в сфері кібербезпеки
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Угода передбачає постійну співпрацю у сфері кіберзахисту

Польща і НАТО підписали першу угоду щодо співпраці у сфері кібербезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Документ підписали заступник міністра оборони Томаш Здзікот і помічник генерального секретаря НАТО з питань нових загроз безпеці Антоніо Міссіролі.

Угода передбачає постійну співпрацю у сфері кіберзахисту, зокрема створення цілодобових контактних пунктів та спільну відповідь на інциденти. 

Угода є правовою основою для можливого використання НАТО команд швидкого реагування в разі загрози в кіберпросторі. Вона також визначає сфери співробітництва, в яких Альянс може підтримати Польщу.

Завдяки угоді Польща братиме участь у розробці систем раннього попередження про загрози в кіберпросторі, також зможе розраховувати на поради експертів НАТО та співпрацю з промисловістю озброєнь у цій сфері.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що  генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що альянс продовжить допомагати Україні. За словами генсека НАТО, більше 40 млн євро виділять на кібербезпеку і медичну реабілітацію.

Крім того, НАТО планує запустити новий військовий командний центр, здатний стримувати кібератаки. Центр повинен бути повністю укомплектований і функціональний в 2023 році.

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