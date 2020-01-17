Польша настаивает на расширении санкций ЕС из-за выборов в Крыму

В Европейском союзе не решили вопрос относительно расширения дипломатических санкций за проведенные прошлой осенью незаконных выборов на Крымском полуострове, однако сейчас Польша пытается побороть застой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

По информации издания, согласия страны ЕС в этом вопросе прошлого года не достигли из-за сопротивления Кипра.

"Польша предлагала внести семь лиц, ответственных за их проведение, в євросоюзный санкционный список с запретом въезда в Евросоюз и замораживанием активов в Европе. Тогда страны ЕС согласились, но когда начался технический процесс имплементации, Кипр заявил о своих предостережениях, хотя, как неофициально узнала корреспондент, без конкретного обоснования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что много дипломатов связывали сопротивление Кипра с усилиями этой страны установить санкции против лиц, ответственных за турецкие бурения в кипрских территориальных водах. А из-за того, что часть стран ЕС относилась к этому неохотно, Кипр не согласился ввести в действие решения о санкциях.

"Польша, которую поддерживает несколько стран, пытается разделить эти два вопроса, чтобы ограничения ЕС за незаконные выборы в Крыму вступили в силу как можно быстрее", - пишет "Польское радио".

Ранее США пообещали в ОБСЕ продолжать санкции против России к деоккупации Крыма.

РБК-Украина писало, что санкции против России могут быть усилены в случае дальнейшей милитаризации оккупированного Крыма. Сейчас там находятся российские наземные ракетные комплексы, которые могут нанести удар по странам Европейского союза и НАТО.