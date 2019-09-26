Санкции против РФ могут быть усилены в случае дальнейшей милитаризации Крыма, - Кориневич

Фото: российские войска в Крыму (из открытых источников)

В Крыму находится российское вооружение, способное поразить страны ЕС и НАТО

Если Россия продолжит милитаризацию оккупированного Крымского полуострова, санкции против нее могут быть усилены. Об этом заявил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в интервью "Укринформ".

По словам представителя президента, многие лидеры западных государств говорят о возможности усиления санкций против России из-за фактов милитаризации Крыма.

"Украина собирает и документирует эту информацию. Много западных государств говорили, что факты и свидетельства милитаризации Крыма будут фактором усиления санкционного режима. Все страны региона принимают это во внимание и понимают, к каким потенциальным угрозам это может привести", - заявил он.

Также Кориневич рассказал, что сейчас в Крыму уже находятся российские наземные ракетные комплексы, которые могут нанести удар по странам Европейского союза и НАТО.

"В Крыму есть места, где можно хранить ядерное оружие. В Крыму уже дислоцируются военные корабли, которые могут нести ракеты с дальностью поражения более 2 тыс. км. В Крыму уже есть береговые ракетные комплексы "Бал", "Бастион", рассматривается вопрос создания отдельной бригады "Искандеров". Даже без использования морских средств - военных кораблей, только наземными ракетными комплексами Россия может простреливать весь морской простор региона и попадать в цель. Теоретически, это могут быть цели и на территории стран НАТО и ЕС", - подчеркнул он.

Напомним, ранее министр Великобритании по делам Европы заявил, что страны НАТО продолжают выступать против усиление российской милитаризации в оккупированном Крыму. Также в НАТО выступают против поддержки Россией незаконных вооруженных формирований на Донбассе.