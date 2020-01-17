Польща наполягає на розширенні санкцій ЄС через вибори в Криму

У Європейському союзі не вирішили питання щодо розширення дипломатичних санкцій за проведені минулої осені незаконні вибори на Кримському півострові, однак зараз Польща намагається побороти застій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

За інформацією видання, згоди країни ЄС у цьому питанні минулого року не досягнули через спротив Кіпру.

"Польща пропонувала внести сім осіб, відповідальних за їх проведення, до євросоюзного санкційного списку із забороною в’їзду до Євроспільноти та замороженням активів у Європі. Тоді країни ЄС погодилися, але коли розпочався технічний процес імплементації, Кіпр заявив про свої застереження, - хоча, як неофіційно дізналася кореспондентка, без конкретного обґрунтування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що багато дипломатів пов’язувало спротив Кіпру із зусиллями цієї країни встановити санкції проти осіб, відповідальних за турецькі буріння в кіпрських територіальних водах. А через те, що частина країн ЄС ставилася до цього неохоче, Кіпр не погодився ввести в дію рішення про санкції.

"Польща, яку підтримує кільканадцять країн, намагається розділити ці два питання, щоб обмеження ЄС за незаконні вибори в Криму набули чинності якнайшвидше", - пише "Польське радіо".

Раніше США пообіцяли в ОБСЄ продовжувати санкції проти Росії до деокупації Криму.

РБК-Україна писало, що санкції проти Росії можуть бути посилені в разі подальшої мілітаризації окупованого Криму. Зараз там перебувають російські наземні ракетні комплекси, які можуть нанести удар по країнах Європейського союзу і НАТО.