Польша намерена запретить импорт газа и угля из России

Польша планирует в ближайшие месяцы запретить поставки энергоресурсов из России. Речь идет об импорте газа и угля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского в интервью Berliner Zeitung .

"Даже если такое решение не будет принято Евросоюзом, мы сами примем его в течение нескольких месяцев, чтобы подать хороший пример и побудить другие страны сделать так же", - отметил Шинковский.

Он также подчеркнул, что только совместное решение европейских государств окажет значительное влияние на российскую экономику.