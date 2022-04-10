Польша намерена запретить импорт газа и угля из России
Польша планирует в ближайшие месяцы запретить поставки энергоресурсов из России. Речь идет об импорте газа и угля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского в интервью Berliner Zeitung.
"Даже если такое решение не будет принято Евросоюзом, мы сами примем его в течение нескольких месяцев, чтобы подать хороший пример и побудить другие страны сделать так же", - отметил Шинковский.
Он также подчеркнул, что только совместное решение европейских государств окажет значительное влияние на российскую экономику.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал к внедрению глобального эмбарго на нефть Российской Федерации.
Мы также писали о том, что Чехия полностью откажется от российских энергоресурсов в течение пяти лет. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала.
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