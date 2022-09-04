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Польша намерена возобновить сотрудничество с Венгрией в Вишеградской группе

Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Варшава намерена возобновить сотрудничество с Будапештом, в частности в рамках встреч Вишеградской группы, несмотря на значительные разногласия относительно отношений с Россией и российской агрессии.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Польский премьер признал, что отношение к войне России против Украины в значительной степени разделило обе страны.

"Но я думаю, что со временем все другие вещи, в которых мы демонстрировали солидарность, понимание и поддержку, снова нас крепко свяжут. Я бы этого очень хотел", - отметил Моравецкий.

Премьер-министр Польши также заявил, что попробует выработать формулу, при которой, четко называя разногласия и уважая взгляды украинских друзей, у Варшавы и Будапешта получится вернуться к совместной деятельности в тех сферах, где страны объединяют общие ценности и интересы. В частности, это касается сотрудничества в рамках Вишеградской группы.

Напомним, что в Вишеградскую группу входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. Объединение было создано 15 февраля 1991 года. Отношения Польши и Венгрии ухудшились после начала полномасштабной войны России против Украины. В то время как Польша открыто выступила против вторжения РФ, Венгрия продолжила сотрудничество с Россией и частично блокировала введение отдельных санкций против России.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили усиление военной и финансовой помощи Украине.

Напомним, ранее Моравецкий заявил, что ЕС должен заблокировать туристические визы граждан России, а также ограничить въезд для российских олигархов.

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