RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Польща має намір відновити співпрацю з Угорщиною у Вишеградській групі

Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Варшава має намір відновити співпрацю з Будапештом, зокрема в рамках зустрічей Вишеградської групи, попри значні розбіжності щодо відносин з Росією і російської агресії.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

Польський прем'єр визнав, що ставлення до війни Росії проти України значною мірою розділило обидві країни.

"Але я думаю, що з часом всі інші речі, в яких ми демонстрували солідарність, розуміння і підтримку, знову нас міцно зв'яжуть. Я б цього дуже хотів", - зазначив Моравецький.

Прем'єр-міністр Польщі також заявив, що спробує виробити формулу, при якій, чітко називаючи розбіжності і поважаючи погляди українських друзів, у Варшави і Будапешта вийде повернутися до спільної діяльності в тих сферах, де країни об'єднують спільні цінності та інтереси. Зокрема, це стосується співпраці в рамках Вишеградської групи.

Нагадаємо, що до Вишеградської групи входять Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина. Об'єднання було створене 15 лютого 1991 року. Відносини Польщі та Угорщини погіршилися після початку повномасштабної війни Росії проти України. У той час як Польща відкрито виступила проти вторгнення РФ, Угорщина продовжила співпрацю з Росією і частково блокувала введення окремих санкцій проти Росії.

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький провів зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. Сторони обговорили посилення військової та фінансової допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше Моравецький заявив, що ЄС повинен заблокувати туристичні візи громадян Росії, а також обмежити в'їзд для російських олігархів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольшаУгорщинаВторгнення Росії до України