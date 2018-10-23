Польша наградила Сенцова премией "За человеческое достоинство"

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Глава МИД Польши Чапутович сообщил о премии Сенцову во время встречи с Климкиным

Украинскому политзаключенному Кремля, режиссеру Олегу Сенцову в Польше присвоили премию "За человеческое достоинство" - Pro Dignitate Humana. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Польши.

Информацию о премии Сенцову озвучил глава польского МИД Яцек Чапутович во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Климкин в свою очередь напомнил о судьбе украинских политзаключенных в российских тюрьмах и оккупированном Крыму.

Отметим, премию Pro Dignitate Humana в 2012 году учредил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Премия "За человеческое достоинство" присуждается за деятельность в защиту прав лиц, которые подвергаются преследованиям и репрессиям.

Напомним, по информации брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, украинский политический узник Кремля Олег Сенцов с высокой вероятностью станет победителем премии "За свободу мысли" имени Сахарова.