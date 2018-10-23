Польща нагородила Сенцова премією "За людську гідність"

Глава МЗС Польщі Чапутович повідомив про премію Сенцову під час зустрічі з Клімкіним
Українському політв'язню Кремля, режисеру Олегу Сенцову в Польщі присвоїли премію "За людську гідність" - Pro Dignitate Humana. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Польщі.
Інформацію про премію Сенцову озвучив глава польського МЗС Яцек Чапутович під час зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.
Клімкін в свою чергу нагадав про долю українських політв'язнів у російських тюрмах і окупованому Криму.
Зазначимо, премію Pro Dignitate Humana в 2012 році заснував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Премія "За людську гідність" присуджується за діяльність на захист прав осіб, які зазнають переслідувань і репресій.
Нагадаємо, за інформацією брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка, український політичний в'язень Кремля Олег Сенцов з високою ймовірністю стане переможцем премії "За свободу думки" імені Сахарова.