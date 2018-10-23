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Сенцов является наиболее вероятным претендентом на получение премии Сахарова, - журналист

Новости » Общество    23.10.2018 - 11:45
Фото: акция в поддержку Сенцова (РБК-Украина)
Фото: акция в поддержку Сенцова (РБК-Украина)

Имя победителя премии, которую вручают за вклад в борьбу за права человека, станет известно в четверг

Украинский политический узник Кремля, режиссер Олег Сенцов с высокой вероятностью станет победителем премии "За свободу мысли" имени Сахарова. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает РБК-Украина.

Голосование за победителя премии, которую вручает Европейский парламент, состоится в этот четверг.

"Выглядит очень вероятно, что Сенцов получит премию Сахарова-2018 в этот четверг. Насколько мне понятно, его кандидатуру поддержат ECR (группа европейских консерваторов и реформаторов, - ред.) и ALDE (Альянс либералов и демокрратів за Европу, - ред.) вместе с EPP (Европейская народная партия - ред.), которая его номинировала", - написал корреспондент в Twitter.

Сенцов является наиболее вероятным претендентом на получение премии Сахарова, - журналист

Напомним, 9 октября были определены финалисты премии Сахарова. Ими стали украинский политзаключеннымй Олег Сенцов, 11 неправительственных организаций, которые спасают мигрантов в Средиземноморском регионе, и активист из Марокко Насир Зефзаф.

Премия "За свободу мысли" имени Сахарова дается за вклад в борьбу за права человека. Каждый кандидат должен заручиться поддержкой как минимум 40 членов Европарламента, и каждый отдельный депутат может поддержать только одну кандидатуру.

Добавим, что 27 сентября, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал постановление парламента о выдвижении кандидатуры Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира.

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