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Польша из-за мигрантов пригрозила закрыть границу с Беларусью

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Варшава, Среда 10 ноября 2021 11:44
Польша из-за мигрантов пригрозила закрыть границу с Беларусью Фото: мигранты на границе Польши и Беларуси (twitter com MON_GOV_PL)
Автор: Александр Мороз

Из-за мигрантов на границе Польши и Беларуси польская сторона может полностью ее закрыть. На сегодня рассматривается данный сценарий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью официального представителя правительства Петра Мюллера для Wirtualna Polska.

По его словам, правительство Польши учитывает возможность полного закрытия границы с Беларусью.

"Мы направляем белорусским властям информацию о том, что такая угроза существует, если белорусские власти не прекратят свою деятельность", - отметил Мюллер.

Он также добавил, что пока реакции с белорусской стороны не было.

Напомним, ранее сообщалось, что две большие группы мигрантов прорвали границу Польши со стороны Беларуси.

Также накануне Литва объявила чрезвычайное положение на границе с Беларусью.

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