Польща через мігрантів пригрозила закрити кордон з Білоруссю
Фото: мігранти на кордоні Польщі та Білорусі (twitter com MON_GOV_PL)
Через мігрантів на кордоні Польщі та Білорусі польська сторона може повністю її закрити. На сьогодні розглядається даний сценарій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю офіційного представника уряду Петра Мюллера для Wirtualna Polska.
За його словами, уряд Польщі враховує можливість повного закриття кордону з Білоруссю.
"Ми направляємо білоруській владі інформацію про те, що така загроза існує, якщо білоруська влада не припинить свою діяльність", - зазначив Мюллер.
Він також додав, що поки реакції з білоруського боку не було.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дві великі групи мігрантів прорвали кордон Польщі з боку Білорусі.
Також напередодні Литва оголосила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю.