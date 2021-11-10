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Польща через мігрантів пригрозила закрити кордон з Білоруссю

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Варшава, Середа 10 листопада 2021 11:44
Польща через мігрантів пригрозила закрити кордон з Білоруссю Фото: мігранти на кордоні Польщі та Білорусі (twitter com MON_GOV_PL)
Автор: Олександр Мороз

Через мігрантів на кордоні Польщі та Білорусі польська сторона може повністю її закрити. На сьогодні розглядається даний сценарій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю офіційного представника уряду Петра Мюллера для Wirtualna Polska.

За його словами, уряд Польщі враховує можливість повного закриття кордону з Білоруссю.

"Ми направляємо білоруській владі інформацію про те, що така загроза існує, якщо білоруська влада не припинить свою діяльність", - зазначив Мюллер.

Він також додав, що поки реакції з білоруського боку не було.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дві великі групи мігрантів прорвали кордон Польщі з боку Білорусі.

Також напередодні Литва оголосила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю.

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