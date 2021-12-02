Фото: Польща за місяць нарахувала майже 9 тисяч спроб мігрантів перетнути кордон (Getty Images)

Польща за листопад зафіксувала близько 9 тисяч спроб незаконного перетину кордону мігрантами з боку Білорусі. За минулу добу таких випадків було майже 60.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польську прикордонну службу в Twitter.

За інформацією відомства, у Польщі прикордонники видали минулої доби 16 ухвал про депортацію нелегалів з території країни. "Вчора кордон з боку Республіки Білорусь намагалися перетнути 58 осіб. У листопаді прикордонна служба зареєструвала 8,9 тисячі спроб незаконного перетну кордону з Білорусі до Польщі", - йдеться в повідомленні. Разом з тим польська прикордонна служба наводить дані щодо зареєстрованих спроб нелегального перетину мігрантами у попередні місяці, а саме у жовтні - 17 500, у вересні - 7700 тисяч, а в серпні - 3500. Minionej doby tj.01.12 granicępróbowało przekroczyć 58 osób. Wobec 16 osób wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium RP.

W listopadzie SG odnotowała 8,9 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z do ,w październiku-17,5 tys., wrześniu-7,7 tys., sierpniu-3,5 tys. pic.twitter.com/mk9g91Fykq — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 2, 2021