Польша и Хорватия подписали договор о военном сотрудничестве

Фото: главы Минобороны Польши и Хорватии (twitter.com/mblaszczak)

В рамках соглашения Польша и Хорватия будут проводить совместные учения

Министры обороны Польши и Хорватии Мариуш Блащак и Дамир Крстичевич подписали соглашение о военном сотрудничестве между странами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Сообщается, что сегодня Блащак и Крстичевич в Загребе подписали рамочное соглашение для регулирования двустороннего сотрудничества в военной сфере. В частности в рамках договора страны будут проводить совместные учения, а также участвовать в оборонных инициативах НАТО и Европейского союза.

"Мы подписали рамочное соглашение, которое состоит из 25 пунктов. Оно очень обширное. На основании этого документа улучшатся польско-хорватские отношения", - отметил Блащак.

В то же время Крстичевич заявил о том, что рассчитывает на укрепление отношений обеих стран.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Молдова договорились об усилении взаимодействия в пограничной сфере.

Кроме того, в декабре стало известно, что в Украину прибудет группа военнослужащих Военно-морских сил Британии для организации и планирования совместных учений, а также определения необходимой материально-технической помощи Вооруженным силам Украины.