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Украина и Молдова договорились об усилении взаимодействия в пограничной сфере

Новости » Политика    21.12.2018 - 20:29
Украина и Молдова договорились об усилении взаимодействия в пограничной сфере
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

В частности, было согласовано расширение совместного пограничного и таможенного контроля

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Молдова Павлом Филипом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Администрацию президента Украины.

Как отмечается, стороны отметили высокий уровень партнерских отношений между Украиной и Молдовой.

Обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня. В частности, речь шла об усилении взаимодействия в пограничной сфере и расширение совместного пограничного и таможенного контроля в отдельных пунктах пропуска на украинско-молдавской государственной границе.

Сообщается, что отдельное внимание было уделено вопросам укрепления безопасности в регионе и сотрудничеству Украины и Молдовы в рамках международных организаций.

Напомним, представители Украины, Грузии и Молдовы на консультациях в Кишиневе договорились о совместном решение проблем, связанные с восстановлением территориальной целостности трех стран.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина и Молдова договорились о поставках вооружения и военной техники. ГП "Промоборонэкспорт" и Министерство обороны Молдовы в рамках международной оборонной выставки "Оружие и безопасность-2018" 11 октября подписали меморандум о взаимодействии.

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