Польща і Хорватія підписали договір про військове співробітництво

Фото: глави Міноборони Польщі та Хорватії (twitter.com/mblaszczak)

В рамках угоди Польща і Хорватія будуть проводити спільні навчання

Міністри оборони Польщі та Хорватії Маріуш Блащак і Дамір Крстичевич підписали угоду про військове співробітництво між країнами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Повідомляється, що сьогодні Блащак і Крстичевич в Загребі підписали рамкову угоду для регулювання двостороннього співробітництва у військовій сфері. Зокрема в рамках договору країни будуть проводити спільні навчання, а також брати участь в оборонних ініціативи НАТО і Європейського союзу.

"Ми підписали рамкову угоду, яка складається з 25 пунктів. Воно дуже велике. На підставі цього документа покращаться польсько-хорватські відносини", - зазначив Блащак.

У той же час Крстичевич заявив про те, що розраховує на зміцнення відносин обох країн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна і Молдова домовилися про посилення взаємодії у прикордонній сфері.

Крім того, в грудні стало відомо, що до України прибуде група військовослужбовців Военно-морських сил Британії для організації і планування спільних навчань, а також визначення необхідної матеріально-технічної допомоги Збройним силам України.