Польша хочет, чтобы войска США оставались в стране на постоянной основе с ротацией

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау будет лоббировать в США предложение об увеличении численности американских войск. В частности, чтобы они оставались в Польше на постоянной основе с ротацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Вполне естественно, что польская дипломатия стремится расширить присутствие союзников в виде постоянной ротации. Текущая ситуация в сфере безопасности означает, что необходимость укрепления этой политики сдерживания еще более актуальна", - заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

В четверг, 3 февраля, Рау отправляется в Вашингтон, чтобы в пятницу встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном для решения вопроса о том, когда и где американские войска должны быть размещены в Польше, а также о возможных санкциях в отношении России.