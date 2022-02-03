UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Польша хочет, чтобы войска США оставались в стране на постоянной основе с ротацией

Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау будет лоббировать в США предложение об увеличении численности американских войск. В частности, чтобы они оставались в Польше на постоянной основе с ротацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Вполне естественно, что польская дипломатия стремится расширить присутствие союзников в виде постоянной ротации. Текущая ситуация в сфере безопасности означает, что необходимость укрепления этой политики сдерживания еще более актуальна", - заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

В четверг, 3 февраля, Рау отправляется в Вашингтон, чтобы в пятницу встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном для решения вопроса о том, когда и где американские войска должны быть размещены в Польше, а также о возможных санкциях в отношении России.

Напомним, ранее президент Джо Байден формально одобрил развертывание дополнительных войск США в Восточной Европе.

После в Пентагоне подтвердили переброску несколько тысяч военных в Европу. При этом в Минобороны Польши сообщили, что в страну отправят 1,7 тысячи американских военных.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаСоединенные Штаты Америки