Польща хоче, щоб війська США залишалися в країні на постійній основі з ротацією

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау лобіюватиме в США пропозицію про збільшення чисельності американських військ. Зокрема, щоб вони залишалися в Польщі на постійній основі з ротацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Цілком природно, що польська дипломатія прагне розширити присутність союзників у вигляді постійної ротації. Поточна ситуація у сфері безпеки означає, що необхідність зміцнення цієї політики стримування ще більш актуальна", - заявив заступник Міністра закордонних справ Польщі Марчин Пшидач.

У четвер, 3 лютого, Рау відправляється до Вашингтона, щоб у п'ятницю зустрітися з держсекретарем США Ентоні Блінкеном для вирішення питання про те, коли і де американські війська повинні бути розміщені в Польщі, а також про можливі санкції щодо Росії.