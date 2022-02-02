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Байден одобрил отправку американских войск в Европу, - CNN

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Среда 02 февраля 2022 16:02
Байден одобрил отправку американских войск в Европу, - CNN Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент США Джо Байден формально одобрил развертывание дополнительных войск США в Восточной Европе. Войска будут развернуты в Европе в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам чиновников, развертывание войск - это демонстрация поддержки союзников по НАТО, чувствующих угрозу в связи с военными действиями России вблизи Украины.

Ожидается, что Пентагон объявит о развертывании тысяч дополнительных американских войск на передовых позициях в Европе сегодня вечером.

По словам источников издание, в число развертываемых войск войдут около 2 тысяч американских военнослужащих в Польше и еще несколько тысяч в юго-восточных странах НАТО, включая Румынию.

Напомним, ранее The New York Times сообщало, что президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения в Восточной Европе нескольких тысяч американских военных.

Кроме того, ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что РФ планирует увеличить свое военное присутствие в Беларуси с помощью 30 тысяч военнослужащих.

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