Байден одобрил отправку американских войск в Европу, - CNN

Президент США Джо Байден формально одобрил развертывание дополнительных войск США в Восточной Европе. Войска будут развернуты в Европе в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам чиновников, развертывание войск - это демонстрация поддержки союзников по НАТО, чувствующих угрозу в связи с военными действиями России вблизи Украины.

Ожидается, что Пентагон объявит о развертывании тысяч дополнительных американских войск на передовых позициях в Европе сегодня вечером.

По словам источников издание, в число развертываемых войск войдут около 2 тысяч американских военнослужащих в Польше и еще несколько тысяч в юго-восточных странах НАТО, включая Румынию.