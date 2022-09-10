Польша хочет переговоров с Германией и Израилем о репарациях. Не исключает и суд

Польша намерена провести переговоры о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны в Берлине и пригласить на них представителей Израиля. В дальнейшем Варшава также может обратиться в международные суды.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.