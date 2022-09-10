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Польша хочет переговоров с Германией и Израилем о репарациях. Не исключает и суд

Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Польша намерена провести переговоры о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны в Берлине и пригласить на них представителей Израиля. В дальнейшем Варшава также может обратиться в международные суды.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Мы хотим провести переговоры с Берлином и пригласить на них представителей Израиля — ведь половина польских жертв были гражданами еврейского происхождения", - подчеркнул Моравецкий.

По его словам, если будущие переговоры не увенчаются успехом, Польша готова обратится в международные суды. Ряд источников отмечают, что Израиль готов консультировать Польшу в вопросе возмещения репараций.

Ранее мы писали, что Польша направит в Германию ноту о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны. Варшава будет добиваться реализации своих требований о компенсациях всеми возможными путями.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша официально потребует от Германии репараций за Вторую мировую войну. Немецкое правительство, со своей стороны, отклонило призыв страны к переговорам, поскольку вопрос репараций "закрыт".

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