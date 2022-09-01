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Польша официально потребует от Германии репараций за Вторую мировую войну

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Варшава, Четверг 01 сентября 2022 15:11
Польша официально потребует от Германии репараций за Вторую мировую войну Фото: глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Польша официально потребует от Германии репараций за Вторую мировую войну.

Об этом заявил глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

"Принято решение обратиться за репарациями к Германии. Это польский долг - сообщать о них", - заявил он.

По данным польских властей, личные потери страны составляют 5,2 млн человек, материальные потери - 797 398 млн злотых, культурные ценности - 19 310 млн злотых, банковские потери 89 321 млн злотых. При этом страховые потери составляют 34,8 млрд злотых.

Суммирование всех субстоимостей было оценено в 6 триллионов 220 миллиардов 608 миллионов злотых.

Депутат от партии "Право и справедливость" Аркадиуш Муларчик заявил, что сумма в докладе о военных репарациях, которые Польша должна получить от Германии, составляет более 850 млрд долларов.

Отметим, что в общей сложности во Второй мировой войне Польша потеряла 21,3% населения.

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