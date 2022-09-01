Германия поставила точку в вопросе репараций Польше

Польша требует у Германии возмещения за Вторую мировую войну. Немецкое правительство, со своей стороны, отклонило призыв страны к переговорам, поскольку вопрос репараций "закрыт".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт AFP.

Глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша официально потребует от Германии репараций за Вторую мировую войну. Как отмечает AFP, Германия отметила, что вопрос репараций "закрыт". Правительство страны отклонило призыв Польши к переговорам касаемо возмещения. Согласно данным польских властей, суммирование всех субстоимостей было оценено в 1,3 трлн долларов.