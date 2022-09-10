Польща хоче переговорів з Німеччиною та Ізраїлем про репарації. Не виключає і суд

Польща має намір провести переговори про виплату репарацій за втрати під час Другої світової війни в Берліні і запросити на них представників Ізраїлю. Надалі Варшава також може звернутися до міжнародних судів.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.