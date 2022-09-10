Польща хоче переговорів з Німеччиною та Ізраїлем про репарації. Не виключає і суд

Польща має намір провести переговори про виплату репарацій за втрати під час Другої світової війни в Берліні і запросити на них представників Ізраїлю. Надалі Варшава також може звернутися до міжнародних судів.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
"Ми хочемо провести переговори з Берліном і запросити на них представників Ізраїлю — адже половина польських жертв були громадянами єврейського походження", - підкреслив Моравецький.
За його словами, якщо майбутні переговори не увінчаються успіхом, Польща готова звернеться до міжнародних судів. Ряд джерел відзначають, що Ізраїль готовий консультувати Польщу в питанні відшкодування репарацій.
Раніше ми писали, що Польща направить до Німеччини ноту про виплату репарацій за втрати під час Другої світової війни. Варшава буде домагатися реалізації своїх вимог про компенсації всіма можливими шляхами.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що глава партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що Польща офіційно вимагатиме від Німеччини репарацій за Другу світову війну. Німецький уряд, зі свого боку, відхилив заклик країни до переговорів, оскільки питання репарацій "закрите".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.