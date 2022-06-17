UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Польша готовит финансовую помощь украинским беженцам: кто получит деньги

Фото: Польша готовит финансовую помощь украинским беженцам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские беженцы смогут получить финансовую помощь от общественных организаций в Польше. Главным условием является прибытие в страну после 24 февраля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на inPoland.

Денежную помощь украинцам будут выплачивать общественные организации. Каждый взрослый сможет получить по 1500 злотых и 750 злотых за каждого несовершеннолетнего

Кто может получить финансовую помощь:

  • владельцы карты поляка;
  • украинцы, которые ранее владели картой поляка и уже получили вид на жительство в Польше или польское гражданство;
  • граждане Польши, проживающие в Украине.

Как подать заявку на помощь

Необходимо позвонить на горячую линию:

  • +48 506 782 789;
  • +48 519 023 817;
  • +48 518 254 853.

Или же написать на электронный адрес ukrainapomoc@wid.org.pl.

В то же время можно обратиться за помощью к региональным представительствам, которые расположены в:

  • Варшаве;
  • Кракове;
  • Вроцлаве;
  • Познани;
  • Жешув;
  • Люблине;
  • Ломжи;
  • Катовице;
  • Ольштыне;
  • Торуни;
  • Ченстохове.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаПольша