Польша готовит финансовую помощь украинским беженцам: кто получит деньги

Украинские беженцы смогут получить финансовую помощь от общественных организаций в Польше. Главным условием является прибытие в страну после 24 февраля.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на inPoland.
Денежную помощь украинцам будут выплачивать общественные организации. Каждый взрослый сможет получить по 1500 злотых и 750 злотых за каждого несовершеннолетнего
Необходимо позвонить на горячую линию:
Или же написать на электронный адрес ukrainapomoc@wid.org.pl.
В то же время можно обратиться за помощью к региональным представительствам, которые расположены в:
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.