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Польща готує фінансову допомогу українським біженцям: хто отримає гроші

Фото: Польща готує фінансову допомогу українським біженцям (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Українські біженці зможуть отримати фінансову допомогу від громадських організацій у Польщі. Головною умовою є прибуття до країни після 24 лютого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на inPoland.

Грошову допомогу українцям виплачуватимуть громадські організації. Кожен дорослий зможе отримати по 1500 злотих й 750 злотих за кожного неповнолітнього

Хто може отримати фінансову допомогу:

  • власники карти поляка;
  • українці, які раніше володіли картою поляка й вже отримали посвідку на постійне проживання в Польщі або польське громадянство;
  • громадяни Польщі, які проживають в Україні.

Як подати заявку на допомогу

Необхідно зателефонувати на гарячу лінію:

  • +48 506 782 789;
  • +48 519 023 817;
  • +48 518 254 853.

Або ж написати на електронну адресу ukrainapomoc@wid.org.pl.

Водночас можна звернутися за допомогою до регіональних представництв, які розташовані у:

  • Варшаві;
  • Кракові;
  • Вроцлаві;
  • Познані;
  • Жешуві;
  • Любліні;
  • Ломжі;
  • Катовіці;
  • Ольштині;
  • Торуні;
  • Ченстохові.

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