Польща готує фінансову допомогу українським біженцям: хто отримає гроші

Українські біженці зможуть отримати фінансову допомогу від громадських організацій у Польщі. Головною умовою є прибуття до країни після 24 лютого.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на inPoland.
Грошову допомогу українцям виплачуватимуть громадські організації. Кожен дорослий зможе отримати по 1500 злотих й 750 злотих за кожного неповнолітнього
Необхідно зателефонувати на гарячу лінію:
Або ж написати на електронну адресу ukrainapomoc@wid.org.pl.
Водночас можна звернутися за допомогою до регіональних представництв, які розташовані у:
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