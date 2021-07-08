Польша готова поддержать Литву в миграционном кризисе: это угроза для всего Евросоюза

По словам Рау, наплыв нелегальных мигрантов в Литву, прибывших из Беларуси - довольна серьезная ситуация. Также он подчеркнул, что масштабы этого явления представляют проблему не только для Литвы, но и для всего Европейского Союза.

"Ситуация чрезвычайно серьезная, и серьезная ситуация требует серьезной реакции, а серьезная реакция требует серьезного размышления и серьезных консультаций", - подчеркнул Збигнев Рау.

Он отметил, что, скорее всего, в соответствии с договоренностями Польши и Литвы, мигрантов с Ближнего Востока поощряют приехать в Беларусь, а затем им помогают безопасно добраться до белорусско-литовской границы и пересечь ее.