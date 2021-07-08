Польша готова поддержать Литву в миграционном кризисе: это угроза для всего Евросоюза

Польша готова поддержать Литву в миграционном кризисе, который возник на границе с Беларусью. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское радио.
По словам Рау, наплыв нелегальных мигрантов в Литву, прибывших из Беларуси - довольна серьезная ситуация. Также он подчеркнул, что масштабы этого явления представляют проблему не только для Литвы, но и для всего Европейского Союза.
"Ситуация чрезвычайно серьезная, и серьезная ситуация требует серьезной реакции, а серьезная реакция требует серьезного размышления и серьезных консультаций", - подчеркнул Збигнев Рау.
Он отметил, что, скорее всего, в соответствии с договоренностями Польши и Литвы, мигрантов с Ближнего Востока поощряют приехать в Беларусь, а затем им помогают безопасно добраться до белорусско-литовской границы и пересечь ее.
Напомним, Литва сокращает посольство в Беларуси в ответ на такие же действия в Минске. Там оставят максимум три сотрудника.
Ранее сообщалось, что Литва планирует огородиться от Беларуси стеной из-за наплыва мигрантов.