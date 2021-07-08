Польща готова підтримати Литву в міграційній кризі: це загроза для всього Євросоюзу

За словами Рау, наплив нелегальних мігрантів до Литви, які прибули з Білорусі - досить серйозна ситуація. Також він підкреслив, що масштаби цього явища становлять проблему не тільки для Литви, але і для всього Європейського Союзу.

"Ситуація надзвичайно серйозна, і серйозна ситуація вимагає серйозної реакції, а серйозна реакція вимагає серйозного роздуму і серйозних консультацій", - підкреслив Збігнєв Рау.

Він зазначив, що, швидше за все, відповідно до домовленостей Польщі і Литви, мігрантів з Близького Сходу заохочують приїхати в Білорусь, а потім їм допомагають безпечно дістатися до білорусько-литовського кордону і перетнути його.