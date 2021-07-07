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Литва в ответ сокращает посольство Беларуси

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Вильнюс, Среда 07 июля 2021 17:50
Литва в ответ сокращает посольство Беларуси Фото: Литва сокращает посольство Беларуси (vgr.by)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Литва зеркально ответила на действия Беларуси в отношении своего посольства в Минске. Численность белорусской дипмиссии в Вильнюсе будет сокращено до четырех человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Литвы.

Отмечается, что сегодня, 7 июля в ответ на продолжающиеся систематические недружественные действия Беларуси в МИД Литвы был поверенный в делах беларусского посольства. Ему была вручена нота о сокращении численного состава дипмиссии.

"Дипломатический состав посольства Беларуси в Литве должен быть сокращен до одного сотрудника (для выполнения консульских функций), может остаться не более 3 сотрудников посольства для выполнения административных и технических функций", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в министерстве, это решение принято в ответ на недружественные действия беларусских властей.

Также поверенному в делах посольства Беларуси в Литве был выражен протест против продолжающихся в стране нарушений прав и свобод человека, репрессий против гражданского общества и независимых СМИ. Литовский МИД потребовал немедленного освобождения всех политических заключенных и других незаконно задержанных, а также прекращения их содержания под стражей.

Напомним, 6 июля власти Беларуси приняли решение сократить до минимума дипломатическое представительство Литвы в стране.

Отметим, в конце мая белорусский режим выслал из страны всех латвийских дипломатов, после чего посольство Латвии в Минске перестало работать.

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