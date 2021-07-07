Литва в ответ сокращает посольство Беларуси

Литва зеркально ответила на действия Беларуси в отношении своего посольства в Минске. Численность белорусской дипмиссии в Вильнюсе будет сокращено до четырех человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Литвы .

Отмечается, что сегодня, 7 июля в ответ на продолжающиеся систематические недружественные действия Беларуси в МИД Литвы был поверенный в делах беларусского посольства. Ему была вручена нота о сокращении численного состава дипмиссии.

"Дипломатический состав посольства Беларуси в Литве должен быть сокращен до одного сотрудника (для выполнения консульских функций), может остаться не более 3 сотрудников посольства для выполнения административных и технических функций", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в министерстве, это решение принято в ответ на недружественные действия беларусских властей.

Также поверенному в делах посольства Беларуси в Литве был выражен протест против продолжающихся в стране нарушений прав и свобод человека, репрессий против гражданского общества и независимых СМИ. Литовский МИД потребовал немедленного освобождения всех политических заключенных и других незаконно задержанных, а также прекращения их содержания под стражей.