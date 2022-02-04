Польша допустила возможность увеличения военных США на восточном фланге НАТО

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау не исключил возможность увеличения военных США на восточном фланге НАТО. Глава МИД отметил, что ситуация вокруг Украины не улучшается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание Wydarzenia .

"Мы сосредоточили внимание на ухудшении обстановки в плане безопасности на восточном фланге НАТО", - сказал Рау после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Глава польского МИД добавил, что в ходе встречи обсуждалась ситуация вокруг Украины. По его словам, она радикально не улучшается. Министр также отметил, что пребывание российских войск в Беларуси - это вызов для НАТО.

Отвечая на вопрос о возможности увеличения военных США в Восточной Европе на фоне российской угрозы Рау сказал: "Это не следует исключать".

Он добавил, что стратегия НАТО направлена на сдерживание и оборону, а это подразумевает симметричные ответы.