Польща допустила можливість збільшення військових США на східному фланзі НАТО
Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау не виключив можливість збільшення військових США на східному фланзі НАТО. Глава МЗС зазначив, що ситуація навколо України не поліпшується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання Wydarzenia.
"Ми зосередили увагу на погіршенні обстановки в плані безпеки на східному фланзі НАТО", - сказав Рау після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Глава польського МЗС додав, що в ході зустрічі обговорювалася ситуація навколо України. За його словами, вона радикально не поліпшується. Міністр також зазначив, що перебування російських військ у Білорусі - це виклик для НАТО.
Відповідаючи на питання про можливість збільшення військових США в Східній Європі на тлі російської загрози Рау сказав: "Це не слід виключати".
Він додав, що стратегія НАТО спрямована на стримування і оборону, а це передбачає симетричні відповіді.
Нагадаємо, 3 лютого США почали перекидання додаткових військових сил до Європи.
Зазначимо, раніше повідомлялося, що Збігнєв Рау проситиме США залишити американських військових у Польщі на постійній основі.