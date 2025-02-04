Польща чи Молдова: як українцям дістатися до найближчого аеропорту і який маршрут дешевше

Для мандрівок літаками українці змушені тепер добиратись в аеропорти інших країн. Найближчі із них розташовані за 100 кілометрів від кордону з Україною.

РБК-Україна розповідає про те, як добратись до аеропортів у Польщі та Молдові й скільки коштує дорога.

Як добратись до найближчих аеропортів у Польщі

Найближчий аеропорт Жешув Ясенка розташований за 100 км від кордону з Україною, 170 км - від Львова. Щоб до нього добратись, українцям потрібно доїхати до прикордонного Перемишля. Це можна зробити "Укрзалізницею", прямі поїзди відправляються зі Львова, Києва, Одеси, Харкова та Запоріжжя. Вартість квитка коливається від 15,80 до 60,10 євро (679-2 584 гривні), залежно від міста відправлення.

Також до Жешува курсують автобусні рейси, зі Львова дорога займає близько 5 годин, з Києва - 15 годин.

З Перемишля до Жешува ходить електричка, а між самим містечком та аеропортом також є електричка та автобуси № 51 та №53.

Вартість автобуса з Перемишля до Жешува коливається у межах 238 - 259 гривень, квитки на електричку за цим напрямом коштують від 5 євро ІІ клас (215 гривень), до 11 євро у І клас (473 гривні). Квиток на автобус до аеропорту коштує 4,5 злотого (46 гривень).

Мінімально дорога зі Львова до аеропорту в Жешуві обійдеться у 940 гривень (квиток на потяг 15,80 євро (679 гривень) + 215 гривень за електричку з Перемишля до Жешува та 4,5 злотого (46 гривень) за автобус до аеропорту).

Ціни на автобус з Перемишля до Жешува (скриншот сайту virail.com.ua)

Із аеропорту Жешув Ясенка відправляються як внутрішні рейси (Варшава, Ґданськ, Ольштин), так і міжнародні. Звідти можна відправитись до Великої Британії, Хорватії, Ірландії, Болгарії, Нідерландів, США та Норвегії.

Ще один доступний варіант для українців - аеропорт у Любліні, що також за 100 км від нашого кордону і за 200 км від Ковеля. Втім, тут трішки менше напрямків, у межах Польщі є можливість полетіти тільки у Ґданськ та Варшаву, а в інші країни: Італія, Ірландія, Велика Британія, а також сезонно в Болгарію та Хорватію.

До Любліна ходять прямі автобуси з Ковеля, Львова, Івано-Франківська, Одеси, Вінниці та Черкас. А вже з містечка до аеропорту можна добратись автобусом №5 або електричкою.

Квитки на автобус з Ковеля до Любліна коштують - 800 гривень. Ще доведеться заплатити 5,8 злотого (60 гривень) за автобус до самого аеропорту. Відповідно мінімально дорога обійдеться у 860 гривень.

Аеропорт у Жешуві (фото: Вікіпедія)

Як доїхати до аеропорту в Молдові

До аеропорту у Кишиневі українцям добиратись трохи далі, ніж до польських. Але все залежить, звідки відправляється і куди прямує людина. З Одеси до молдавського летовища всього 200 км.

У Кишинів можна добратись прямим поїздом зі Львова та Києва або автобусами з Одеси, Запоріжжя, Миколаєва та Чернівців. Автобуси з Одеси прибувають прямо у аеропорт.

Квитки на потяг з Києва коштують 2 0192,91 гривні (плацкарт), купе - 3 051,24 гривні, зі Львова - 3 965 гривень (купе). Автобуси з Одеси коштують від 500 гривень.

З центру Кишинева до аеропорту можна доїхати тролейбусом №30, вартість квитка 6 леїв (13 гривень).

Найдешевше добиратись прямим автобусом з Одеси до аеропорту Кишинева, дорога займе близько 5 годин і коштуватиме 500 гривень.

Із цього аеропорту відправляються рейси практично у всі європейські столиці і великі міста, а також у Туреччину та Ізраїль.