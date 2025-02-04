Польша или Молдова: как украинцам добраться до ближайшего аэропорта и какой маршрут дешевле

Для путешествий самолетами украинцы вынуждены теперь добираться в аэропорты других стран. Ближайшие из них расположены в 100 километрах от границы с Украиной.

РБК-Украина рассказывает о том, как добраться до аэропортов в Польше и Молдове, и сколько стоит дорога.

Как добраться до ближайших аэропортов в Польше

Ближайший аэропорт Жешув Ясенка расположен в 100 км от границы с Украиной, 170 км - от Львова. Чтобы до него добраться, украинцам нужно доехать до пограничного Перемышля. Это можно сделать "Укрзализныцей", прямые поезда отправляются из Львова, Киева, Одессы, Харькова и Запорожья. Стоимость билета колеблется от 15,80 до 60,10 евро (679-2 584 гривен), в зависимости от города отправления.

Также в Жешув курсируют автобусные рейсы, из Львова дорога занимает около 5 часов, из Киева - 15 часов.

Из Перемышля в Жешув ходит электричка, а между самим городом и аэропортом также есть электричка и автобусы № 51 и №53. Стоимость автобуса из Перемышля в Жешув колеблется в пределах 238 - 259 гривен, билеты на электричку по этому направлению стоят от 5 евро II класс (215 гривен), до 11 евро в I класс (473 гривны). Билет на автобус до аэропорта стоит 4,5 злотого (46 гривен).

Минимально дорога из Львова в аэропорт Жешува обойдется в 940 гривен (билет на поезд 15,80 евро (679 гривен) + 215 гривен за электричку из Перемышля в Жешув и 4,5 злотого (46 гривен) за автобус в аэропорт).

Цены на автобус из Перемышля в Жешув (скриншот сайта virail.com.ua)

Из аэропорта Жешув Ясенка отправляются как внутренние рейсы (Варшава, Гданьск, Ольштын), так и международные. Оттуда можно отправиться в Великобританию, Хорватию, Ирландию, Болгарию, Нидерланды, США и Норвегию.

Еще один доступный вариант для украинцев - аэропорт в Люблине, что также в 100 км от нашей границы и в 200 км от Ковеля. Однако, здесь немного меньше направлений, в пределах Польши есть возможность полететь только в Гданьск и Варшаву, а в другие страны: Италия, Ирландия, Великобритания, а также сезонно в Болгарию и Хорватию.

В Люблин ходят прямые автобусы из Ковеля, Львова, Ивано-Франковска, Одессы, Винницы и Черкасс. А уже из города в аэропорт можно добраться автобусом №5 или электричкой.

Билеты на автобус из Ковеля в Люблин стоят - 800 гривен. Еще придется заплатить 5,8 злотого (60 гривен) за автобус до самого аэропорта. Соответственно минимально дорога обойдется в 860 гривен.

Аэропорт в Жешуве (фото: Википедия)

Как доехать до аэропорта в Молдове

В аэропорт в Кишиневе украинцам добираться немного дальше, чем в польские. Но все зависит, откуда отправляется и куда направляется человек. Из Одессы до молдавского аэропорта всего 200 км.

В Кишинев можно добраться прямым поездом из Львова и Киева или автобусами из Одессы, Запорожья, Николаева и Черновцов. Автобусы из Одессы прибывают прямо в аэропорт.

Билеты на поезд из Киева стоят 2 0192,91 гривны (плацкарт), купе - 3 051,24 гривны, из Львова - 3 965 гривен (купе). Автобусы из Одессы стоят от 500 гривен.

Из центра Кишинева в аэропорт можно доехать троллейбусом №30, стоимость билета 6 леев (13 гривен).

Дешевле всего добираться прямым автобусом из Одессы в аэропорт Кишинева, дорога займет около 5 часов и будет стоить 500 гривен.

Из этого аэропорта отправляются рейсы практически во все европейские столицы и крупные города, а также в Турцию и Израиль.