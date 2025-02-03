Не впустять на борт. Які речі заборонено брати із собою у літак: повний список

У цілях безпеки польотів авіакомпанії мають чітко визначений список речей, які не можна брати з собою подорож. Окрім цього, є певні обмеження для перевезення деяких речовин саме у ручній поклажі.

Які речі категорично заборонено брати у літак

Більшість авіакомпаній мають схожі правила перевезення багажу. До базових заборон належать:

зброя;

вибухові речовини;

займисті, скраплені та стислі гази;

займисті рідини та тверді речовини;

радіоактивні матеріали;

окислювачі і органічні пероксиди;

токсичні, отруйні та інфекційні речовини;

кислотні, корозійні речовини;

намагнічені матеріали.

Важливо, аби окрім згаданих речей, у багажі не було будь-яких матеріалів, заборонених правилами та положеннями країн, куди прямує людина. Тому, окрім обмежень від конкретної авіакомпанії, треба ознайомитись із заборонами країни. Наприклад, компанія Ryanair дозволяє перевезення дронів, але для ввезення їх в Йорданію потрібний спеціальний дозвіл.

Які речі не можна брати у літак (фото: windrose.aero)

Що не можна везти у ручній поклажі

Авіакомпанії самі встановлюють максимально допустимі розміри й вагу ручної поклажі. Міжнародна асоціація повітряного транспорту рекомендує, аби довжина, ширина і висота ручного багажу не перевищувала 56 см x 45 см x 25 см. Дозволена вага у різних перевізниках коливається від 5 до 12 кг. За перевищення норми пасажира можуть змусити доплатити.

Що заборонено брати у салон:

гострі і колючі предмети, якими можна комусь нашкодити (ножі, ножиці, шпиці, бритви тощо);

будь-які рідини, суспензії, креми у флаконі (тюбику) більш як 100 мл (у цей перелік входять шампуні, гелі для душу, парфуми тощо);

предмети, які можна використати як зброю: бейсбольні біти, ключки, булави, кийки тощо;

більшість компаній забороняє перевезення бутафорної зброї (іграшкові пістолети, гранати тощо);

сірники і запальнички;

особисті засоби самооборони, зокрема перцевий балончик та електрошокер.

Більшість бюджетних авіакомпаній не дозволяє у ручній поклажі перевозити їжу, в інших перевізників може діяти заборона на їжу тваринного походження, але все індивідуально. Компанія Ryanair, наприклад, зняла обмеження для дитячого харчування - при мандрівці з немовлям до 2 років можна з собою брати в салон без обмежень. молоко, пастеризовану воду та дитячі суміші.

Як перевозити електроприлади

Пасажири можуть брати з собою портативні електронні пристрої з літій-металевими або літій-іонними батареями або стандартними акумуляторами. У цей перелік входять годинники, калькулятори, камери, мобільні телефони, ноутбуки та пристрої для запису. Їх можна перевозити, як у ручній поклажі, так і у загальному багажі.

Повербанки з літій-іонними акумуляторами дозволені для перевезення без обмежень, якщо їхня місткість до 100 Вт/год (ват-годин), якщо вона перевищує цю позначку, але не більша за 160 Вт/год, то діє обмеження не більше двох таких пристроїв на особу, при цьому їх треба зареєструвати у службі безпеки авіакомпанії. Потужніші пристрої не можна брати з собою у салон.

Велосипеди з електричним акумулятором і сегвеї переважно дозволяють брати лише у зареєстрований загальний багаж.

Для перевезення у салоні для власних потреб дозволені електронні сигарети, вейпи, а от у зареєстрованому багажі їх категорично заборонено перевозити, згідно із правилами Ryanair.com.

Перед мандрівкою варто ознайомитись із правилами авіакомпанії та країни, куди прямуєте (фото ілюстративне: Freepik)

Які умови перевезення ліків

Як правило, авіакомпанії дозволяють брати на борт ліки без рецепта та з рецептом для власних потреб, але вони мають бути в оригінальній упаковці. Якщо йдеться про препарати у вигляді рідини, то максимальна дозволена кількість - 100 мл в одному флаконі.

Також дозволені інгалятори, EpiPens, тростини, гіпсові пов’язки, набори для визначення рівня цукру в крові, милиці, рідке харчування для пасажирів з обмеженими можливостями (чи немовлят) та предмети, що використовуються в медичних цілях. При проходженні контролю важливо заявити, що ви перевозите медикаменти чи медичне обладнання.

При цьому більшість авіакомпаній заборонять перевозити у ручній поклажі медичні термометри.