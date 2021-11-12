UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Польша не будет закрывать границу для Украины несмотря на решение ЕС

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня состоялся телефонный разговор министров внутренних дел Украины и Польши Дениса Монастырского и Мариуша Каминского. Последний заверил в том, что страна не планирует закрывать границу для украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский на обращение Дениса Монастырского заверил, что Украина останется в "зеленой зоне" поездок", - пишет пресс-служба МВД.

Добавим, что по состоянию на сегодня, уже 15 стран ЕС остаются открытыми для граждан Украины, а именно:

  • Греция;
  • Латвия;
  • Хорватия;
  • Нидерланды;
  • Эстония;
  • Кипр;
  • Швеция;
  • Австрия;
  • Чехия;
  • Бельгия;
  • Дания;
  • Франция;
  • Ирландия,
  • Словакия;
  • Испания.
Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаУкраинаКоронавирусВакцинация