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Польща не закриватиме кордон для України попри рішення ЄС

Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні відбулась телефонна розмова міністрів внутрішніх справ України та Польщі Дениса Монастирського та Маріуша Камінського. Останній запевнив у тому, що країна не планує закривати кордон для українців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

"Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський на звернення Дениса Монастирського запевнив, що Україна залишиться в "зеленій зоні" поїздок", - пише пресслужба МВС.

Додамо, що станом на сьогодні, вже 15 країн ЄС залишаються відкритими для громадян України, а саме:

  • Греція;
  • Латвія;
  • Хорватія;
  • Нідерланди;
  • Естонія;
  • Кіпр;
  • Швеція;
  • Австрія;
  • Чехія;
  • Бельгія;
  • Данія;
  • Франція;
  • Ірландія,
  • Словаччина;
  • Іспанія.
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