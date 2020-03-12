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В Польше назвали "Северный поток-2" угрозой для Европы

Новости » Экономика     12.03.2020 - 08:33
В Польше назвали "Северный поток-2" угрозой для Европы
Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)

"Северный поток-2" представляет собой угрозу европейской солидарности

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что проект газопровода "Северный поток-2" является угрозой для Европы. Об этом он заявил в интервью росСМИ.

Чапутович отметил, что "Северный поток-2" представляет собой угрозу европейской солидарности и энергетической безопасности.

"Газопровод будет иметь отрицательные политические и экономические последствия для ЕС и усилит нашу зависимость от ненадежного поставщика - "Газпрома". Это приведет к квазимонополии одного подрядчика и единственного пути поставок", - заявил министр.

Отвечая на вопрос, намерена ли Варшава продлить с Россией контракт о транзите газа, Чапутович заявил, что "Польша готова к любому сценарию".

Напомним, Владимир Путин заявил, что власти США хотят держать Украину под внешним управлением, но так, чтобы платила за это Россия. Именно этим желанием, по словам Путина, объясняются действия США, направленные на то, чтобы не дать достроить газопровод "Северный поток-2".

Отметим, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что американские санкции в отношении российского проекта "Северный поток-2" полностью остановят строительство газопровода.

Путин заявил о желании США держать Украину под контролем на деньги России Коболев: санкции США полностью остановят "Северный поток-2"
Новости Украины Северный поток-2Польшаугрозы
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