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"Газпром" объявил сроки запуска "Северного потока-2"

Новости » Политика     11.02.2020 - 16:39
"Газпром" объявил сроки запуска "Северного потока-2"
Иллюстративное фото (facebook.com-oilcapital.ru)

"Газпром" заявил о сроках запуска газопровода в своей презентации

Запуск газопровода "Северный поток-2" ожидается в конце 2020 года. Об этом говорится в презентации "Газпрома", передают росСМИ.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на "Газпром".

"Запуск: конец 2020 года", - сообщается в презентации.

Напомним, строительство российского газопровода "Северный поток-2" было остановлено в конце 2019 года после введения санкций США. В швейцарской компании Allseas заявили, что не планируют возобновлять работы по строительству газопровода "Северный поток-2" после введения санкций. В компании также добавили, что судна, которые занимались укладкой труб газопровода, покинули регион работ в Балтийском море и готовятся к работе на другом проекте.

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