Полозов заявил, что РФ не может отдать украинские катера из-за техсостояния

Фото: Николай Полозов (УНИАН)

Полозов надеется, что до конца 2019 года власти РФ передадут захваченные корабли

Адвокат освобожденных украинских военных моряков Николай Полозов надеется, что до конца 2019 года власти РФ передадут захваченные в ноябре 2018 года в Керченском проливе катера. Об этом рассказал Полозов, сообщает "Крым.Реалии".

Он напомнил, что Россия еще не выполнила приказ Международного трибунала в части возвращения украинских кораблей.

"До сих пор Россия не выполнила приказ Международного трибунала в части возвращения кораблей. Но, по моей информации, в этом деле есть сдвиги, корабли российские власти готовы передать. Единственная проблема - это техническое состояние самих кораблей. Поэтому сейчас, по моей информации, их приводят в такое состояние, чтобы они могли быть на плаву, и мы надеемся, что к концу года их точно передадут", - отметил Полозов.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время Россия вернет захваченные в Керченском проливе украинские военные корабли. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял о взаимодействии между Украиной и РФ, а также о том, что процесс возвращения украинских кораблей находится на финальном этапе.