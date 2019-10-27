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Полозов заявив, що РФ не може віддати українські катери через техстан

Новини » Суспільство    27.10.2019 - 18:45
Полозов заявив, що РФ не може віддати українські катери через техстан
Фото: Микола Полозов (УНІАН)

Полозов сподівається, що до кінця 2019 року влада РФ передадуть захоплені кораблі

Адвокат звільнених українських військових моряків Микола Полозов сподівається, що до кінця 2019 року влада РФ передасть захоплені в листопаді 2018 року в Керченській протоці катери. Про це розповів Полозов, повідомляє "Крим.Реалії".

Він нагадав, що Росія ще не виконала наказ Міжнародного трибуналу в частині повернення українських кораблів.

"Досі Росія не виконала наказ Міжнародного трибуналу в частині повернення кораблів. Але, за моєю інформацією, у цій справі є зрушення, кораблі російські власті готові передати. Єдина проблема - це технічний стан самих кораблів. Тому зараз, по моїй інформації, їх наводять у такий стан, щоб вони могли бути на плаву, і ми сподіваємося, що до кінця року їх точно передадуть", - зазначив Полозов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найближчим часом Росія поверне захоплені в Керченській протоці українські військові кораблі. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляв про взаємодію між Україною та РФ, а також про те, що процес повернення українських кораблів знаходиться на фінальному етапі.

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Новини України Николай Полозов
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