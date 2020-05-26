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Положения о стратегическом курсе Украины должны быть более гибкими, - Стефанчук

Новости » Политика     26.05.2020 - 21:38
Положения о стратегическом курсе Украины должны быть более гибкими, - Стефанчук
Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Украина)

НАТО и Евросоюз привлекают Украину из-за высокого уровня гарантий прав и свобод человека

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что стратегические намерения, записанные положения о стратегическом курсе на членство в ЕС и НАТО в Конституции Украины, должны быть более гибкими. При этом он отметил, что Альянс и Евросоюз привлекают Украину из-за высокого уровня гарантий прав и свобод человека.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24", передает корреспондент РБК-Украина.

"Я глубоко убежден, что такие стратегические вещи, хотя они и внесены преимущественно только в Преамбулу Конституции, как намерение, там, где у нас записано, что мы верим в Бога - это такие превентивные вещи, но я глубоко убежден, что такие стратегические вещи могут и меняться, поэтому это все-таки должно быть более гибко", - заявил Стефанчук.

Напомним, 26 мая президент Владимир Зеленский утвердил годовую национальную программу Украина-НАТО.

Кроме того, в феврале 2020 года Кабмин одобрил обновленную годовую национальную программу Украина-НАТО.

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Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины НАТОРуслан Стефанчук
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