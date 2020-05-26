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Зеленский утвердил годовую национальную программу Украина-НАТО

Новости » Политика     26.05.2020 - 19:44
Зеленский утвердил годовую национальную программу Украина-НАТО
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Программа максимально приближена к ПДЧ для вступления в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2020 год". Документ был подписан во вторник, 26 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что годовая национальная программа (ГНП) определяет стратегическую цель реформ, цели и приоритетные задачи в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, а также государственные органы, ответственные за выполнение этих задач.

Программа направлена на планомерную реализацию закрепленного Конституцией Украины стратегического курса страны на приобретение полноправного членства в НАТО.

"Особое внимание в программе уделено вопросам достижения соответствия критериям членства в НАТО, перевода сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО и укрепления демократического гражданского контроля", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале Кабмин одобрил обновленную Годовую национальную программу Украина-НАТО.

Кроме того, в МИД Украины назвали ключевые шаги для получения Плана по членству в НАТО.

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Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийНАТО
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