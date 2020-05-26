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Положення про стратегічний курс України повинні бути більш гнучкими, - Стефанчук

Новини » Політика     26.05.2020 - 21:38
Положення про стратегічний курс України повинні бути більш гнучкими, - Стефанчук
Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Україна)

НАТО і Євросоюз привертають Україну через високий рівень гарантій прав і свобод людини

Перший віце-спікер Верховної ради України Руслан Стефанчук заявив, що стратегічні наміри, записані положення про стратегічний курс на членство в ЄС і НАТО в Конституції України, повинні бути більш гнучкими. При цьому він зазначив, що Альянс і Євросоюз привертають Україну через високий рівень гарантій прав і свобод людини.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає кореспондент РБК-Україна.

"Я глибоко переконаний, що такі стратегічні речі, хоча вони і внесені переважно тільки у Преамбулу Конституції, як намір, там, де у нас записано, що ми віримо в Бога - це такі превентивні речі, але я глибоко переконаний, що такі стратегічні речі можуть і змінюватися, тому це все-таки має бути більш гнучко", - заявив Стефанчук.

Нагадаємо, 26 травня президент Володимир Зеленський затвердив річну національну програму Україна-НАТО.

Крім того, у лютому 2020 року Кабмін схвалив оновлену річну національну програму Україна-НАТО.

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Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України НАТОРуслан Стефанчук
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