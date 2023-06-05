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До польового шпиталю у Луганській області завезли 20 вантажівок поранених окупантів, - Генштаб

Фото: до польового шпиталю у Луганській області завезли 20 вантажівок поранених окупантів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росіяни продовжують зазнавати значних втрат на фронті. Нещодавно у польовий шпиталь в Луганській області було доправлено 20 вантажівок з пораненими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Продовжуючи збройну агресію, російські окупаційні війська щоденно зазнають втрат. Лише 3 червня, до будівлі школи, переобладнаної під польовий шпиталь загарбників, в одному з населених пунктів Сватівського району Луганської області, було доправлено двадцять вантажівок поранених окупантів", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що у цьому шпиталі вже проходять лікування близько двох сотень російських військових.

Втрати Росії у війні проти України

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 5 червня, склали 410 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 210 350 військових.

Як пише Global Firepower, російські втрати у війні стали найбільшими з часів Другої світової війни й вже перевищили чисельно військо, як у 16 армій країн НАТО.

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