В полевой госпиталь в Луганской области завезли 20 грузовиков раненых оккупантов, - Генштаб

"Продолжая вооруженную агрессию, российские оккупационные войска ежедневно понесут потери. Лишь 3 июня, в здание школы, переоборудованной под полевой госпиталь захватчиков, в одном из населенных пунктов Сватовского района Луганской области, были доставлены двадцать грузовиков раненых оккупантов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в этом госпитале уже проходят лечение около двух сотен российских военных.

Потери России в войне против Украины

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру понедельника, 5 июня, составили 410 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 210 350 военных.

Как пишет Global Firepower, российские потери в войне стали самыми большими со времен Второй мировой войны и уже превысили численное войско, как у 16 армий стран НАТО.