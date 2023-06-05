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В полевой госпиталь в Луганской области завезли 20 грузовиков раненых оккупантов, - Генштаб

Фото: в полевой госпиталь в Луганской области завезли 20 грузовиков раненых оккупантов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россияне продолжают нести значительные потери на фронте. Недавно в полевой госпиталь в Луганской области было доставлено 20 грузовиков с ранеными оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Продолжая вооруженную агрессию, российские оккупационные войска ежедневно понесут потери. Лишь 3 июня, в здание школы, переоборудованной под полевой госпиталь захватчиков, в одном из населенных пунктов Сватовского района Луганской области, были доставлены двадцать грузовиков раненых оккупантов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в этом госпитале уже проходят лечение около двух сотен российских военных.

Потери России в войне против Украины

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру понедельника, 5 июня, составили 410 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 210 350 военных.

Как пишет Global Firepower, российские потери в войне стали самыми большими со времен Второй мировой войны и уже превысили численное войско, как у 16 армий стран НАТО.

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ЛуганскокупантиГенштаб ВСУВойна России против Украины